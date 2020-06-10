قصة شعر.. تعرف على تفاصيل انفصال زهرة العلا عن خطيبها في بداية مشوارها الفني

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كانت قصة شعر سببًا في انفصال الفنانة الكبيرة زهرة العلا، عن خطيبها، والتي تحل اليوم ذكرى ميلادها.



بدأت القصة حين اتفق والده زهرة العلا، مع صديقه أن تكون من نصيب ابنه، فور بلوغها سن الزواج، وبعدما أصبحت الابنة شابة يافعة، زين الجمال وجهها، جاء الصديق يطلب من والدها أن يفي بوعده.



واللقاء الأول بين زهرة العلا، والشاب الذي تقدم لخطبتها قالت: "نظرت إليه من فوق لتحت وبدا في نظري لأول وهلة فتىً صغيرًا جدًا على الزواج"، وأشارت إلى وسامته وأناقته، فضلًا عن أنه على جانب كبير من الثقافة ويشغل مركزًا طبيًا رفيعًا آنذاك.



وتابعت زهرة العلا: "لم أؤمن يومًا بتلك الزيجات التي تتم بناء على اتفاق يعقده والدا الزوج والزوجة وهما بعد في اللفة، وعلى الرغم من ذلك وافقت على الزواج منه فورًا".



كانت تخشى أن يعترض خطيبها على مواصلة مشوارها في معهد التمثيل، وكانت تعلم بأن والدها سيقف في صفه اذا أصر على موقفه.



اقنعته بأن عملها الفني ليس عيبًا، فلم يعترض إطلاقًا على مواصلتها دراستها بالمعهد، بل وافق على تأجيل ميعاد الزفاف حتى بعد التخرج.



لم يكن بين العروسين أي مشاكل حتى حدثت الواقعة التي غيرت مجرى حياتها، ذات يوم شاهدها أحد المخرجين ورأى ان وجهها يصلح للشاشة.



عرض عليها أن يسند إليها الدور الثاني في الفيلم الذي سيقوم بإخراجه كانت موضة قص الشعر منتشرة جدًا وإزاء إلحاح المخرج وإغرائه بأن مجدًا ينتظرنها، وافقت وأسلمت رأسها للكوافير الذي كان قد أحضره سلفًا لهذا الغرض.



عادت إلى منزلها والحزن يمتلىء وجهها ومشاعرها حسرة على شعرها الجميل، لكن مخاوفًا أكبر كانت تراودها، وهي رد فعل خطيبها على تلك القصة الغريبة، وكان معجبًا بشعرها الطويل لدرجة كبيرة.



فوجئت بوجود خطيبها في المنزل بالرغم من عمله في مدينة الإسكندرية، وفور رؤيتها شعر بالصدمة كما كانت تتوقع.



قال وهو في حالة صراخ: ""إذا ما كانش شعرك يطول حالًا أرجوك تعتبري الخطوبة مفسوخة"، شعرت بالإهانة وحاولت حاولت إفهامه أنه حر فيما يفعله، لكنه تركها وغادر مندفعًا إلى الخارج، لتكون بذلك فسخة أول خطوبة في حياة زهرة العلا.



والطريف بعد ذلك أن حدثت مشادة بين المنتج والمخرج الذي كان من المقرر تصويره، لينتهي الأمر بينها إلى إلغاء العمل من الأساس، فخسرت بذلك زهرة العلا، حلمها بالتمثيل من ناحية، وخطيبها الذي كان من المقرر له أن يكون أول أزواجها من ناحية آخرى.

