محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسليم بديل العشوائيات والانتهاء من أراضى الشباب 2008 خلال أيام

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تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من شوراع وميادين مدينة الغردقة، مكلفًا برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.



وحرص المحافظ على تفقد الشاطيء العام "شاطئ 4"، ووجه بسرعة البدء في تطويره، وقام بالمرور على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو تمهيدًا للبدء في تطويره، كما تفقد مساكن بديل العشوائيات، ووجه بسرعة تسليمها، كما تابع عملية إستكمال تطوير الممشي السياحى.



أعلن محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية أنه تابع مناشدات وإستغاثات أبناءه من شباب المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها ووجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات تسليم أراضي الشباب 2008 برأس غارب تمهيدًا لتسليمها للمستحقين خلال أيام، موضحًا أن التأخير في توزيع الأراضي كان بسبب الدراسة المتأنية والدقيقة لتحديد المستحقين فقط إعمالًا لمبدأ المساواة في التوزيع، ولإنهاء بعض التداخلات في الأراضى التي تتبع جهات أخرى.



وجدد المحافظ تعهده بأنه يسخر كل جهوده لخدمة أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه إعتمد اليوم الأربعاء، تسمية وترقيم شوارع مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.



رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس جهاز التعمير بالمحافظة، ورئيس فرع المقاولون العرب، وسكرتير مدينة الغردقة ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".