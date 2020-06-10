محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسليم بديل العشوائيات والانتهاء من أراضى الشباب 2008 خلال أيام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
محمد طه
تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من شوراع وميادين مدينة الغردقة، مكلفًا برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.

وحرص المحافظ على تفقد الشاطيء العام "شاطئ 4"، ووجه بسرعة البدء في تطويره، وقام بالمرور على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو تمهيدًا للبدء في تطويره، كما تفقد مساكن بديل العشوائيات، ووجه بسرعة تسليمها، كما تابع عملية إستكمال تطوير الممشي السياحى.

أعلن محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية أنه تابع مناشدات وإستغاثات أبناءه من شباب المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها ووجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات تسليم أراضي الشباب 2008 برأس غارب تمهيدًا لتسليمها للمستحقين خلال أيام، موضحًا أن التأخير في توزيع الأراضي كان بسبب الدراسة المتأنية والدقيقة لتحديد المستحقين فقط إعمالًا لمبدأ المساواة في التوزيع، ولإنهاء بعض التداخلات في الأراضى التي تتبع جهات أخرى.

وجدد المحافظ تعهده بأنه يسخر كل جهوده لخدمة أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه إعتمد اليوم الأربعاء، تسمية وترقيم شوارع مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس جهاز التعمير بالمحافظة، ورئيس فرع المقاولون العرب، وسكرتير مدينة الغردقة ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

وزير الرياضة يعلق على أزمة الزمالك والأهلي

منذ 33 دقيقة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ ساعة و نصف

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف صبحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن عودة الدوري

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم