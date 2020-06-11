مستشار وزيرة الصحة: أغلب مرضى كورونا لا يحتاجون لأدوية (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن التبرع بالبلازما لعلاج مصابي كورونا، تجربة إكلينيكية، من خلال برتوكول بحثي متكامل، يضمن عوامل السلامة بالنسبة للمتبرعين والمصابين أيضًا.





وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "ON": "اشتركنا في بعض الأبحاث والدراسات المحلية والدولية، لتجربة بعض العقارات على المرضى بالإضافة للتجارب المعملية لاكتشاف علاج لكورونا".





وواصلت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية : "أغلب الناس ليسوا بحاجة لأدوية أو بلازما أو غيره، ومرحلة علاجهم تمت بشكل طبيعي، ولكن بعض الحالات تحتاج للتدخل والبلازما الأمل للتدخل والتحسن من الحالات".





وعن الحالات التي تتطلب التدخل للحقن والعلاج بالبلازما، قالت إنه اللجنة العلمية هي التي تقر الحالات التي بحاجة إلى العلاج بالبلازما، ومعرفة المرضى الذين يصلحون للإدراج في عملية العلاج بالبلازما، وصرفها لهم.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



