"مكافحة كورونا" تكشف عن المحافظات الأكثر تسجيلًا للإصابات (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن ارتفاع درجة الحرارة لم يقلل من حدة وخطورة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أن الحظر مطلوب إذا حدث زيادة كبير في الأعداد بشكل مفاجئ، وهذا غير متوقع.

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن كل ما أثير بشأن تراجع الأعداد مع ارتفاع درجة الحرارة مجرد توقعات، وأن ارتفاع الحرارة لم يؤدي لنقص الأعداد.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن القاهرة والإسكندرية والقليوبية، هم الأكثر تسجيلًا للأعداد بفيروس كورونا، وهذا الأمر يرجع للتزاحم والمواصلات العامة.

وتابع، أن الأطفال عرضة للإصابة أيضًا بفيروس كورونا، وبالتالي لابد من ارتداء الكمامة، طالما تواجدوا في أماكن عامة أو تزاحم، مشيرًا إلى ضرورة التخلي عنها في الأماكن المفتوحة مع الرطوبة العالية، خاصة وأن ذلك يؤدي للمشاكل في التنفس.

واستكمل حديثه، أن الكمامات غير محبذة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، طالما كان المكان آمن وغير متواجد به ازدحام، ويشمل هواء نقي ومكان مفتوح.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا فيروس كورونا حجر صحى تباعد اجتماعي بوابة الفجر الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسئول بالصحة يحذر: المصابون بكورونا بدون أعراض أكثر خطورة

وائل الإبراشي: "احترم الكمامة تحترمك وإلا ستكون حبل إعدام على عنقك" (فيديو)

المصل واللقاح: الكمامة القطنية أفضل من اللاشيء (فيديو)

إرشادات مهمة عن ارتداء الكمامة بأماكن العمل (إنفوجراف)

المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات بالسوق غير مطابقة للموصفات

مكافحة الفيروسات: ارتداء المواطن الكمامة يوفر على دولته 600 دولار (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم