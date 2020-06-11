"مكافحة كورونا" تكشف عن المحافظات الأكثر تسجيلًا للإصابات (فيديو)

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن ارتفاع درجة الحرارة لم يقلل من حدة وخطورة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أن الحظر مطلوب إذا حدث زيادة كبير في الأعداد بشكل مفاجئ، وهذا غير متوقع.





وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن كل ما أثير بشأن تراجع الأعداد مع ارتفاع درجة الحرارة مجرد توقعات، وأن ارتفاع الحرارة لم يؤدي لنقص الأعداد.





وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن القاهرة والإسكندرية والقليوبية، هم الأكثر تسجيلًا للأعداد بفيروس كورونا، وهذا الأمر يرجع للتزاحم والمواصلات العامة.





وتابع، أن الأطفال عرضة للإصابة أيضًا بفيروس كورونا، وبالتالي لابد من ارتداء الكمامة، طالما تواجدوا في أماكن عامة أو تزاحم، مشيرًا إلى ضرورة التخلي عنها في الأماكن المفتوحة مع الرطوبة العالية، خاصة وأن ذلك يؤدي للمشاكل في التنفس.





واستكمل حديثه، أن الكمامات غير محبذة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، طالما كان المكان آمن وغير متواجد به ازدحام، ويشمل هواء نقي ومكان مفتوح.



