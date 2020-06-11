مدير "بنوك الدم" يكشف فوائد البلازما وأفضل فترة لاستخلاصها (فيديو)

كشف الدكتور ايهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات المتبعة لمعرفة جاهزيته المتعافي من كورونا للتبرع بالبلازما.









وقال "سراج الدين" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه يتم التأكد من وجود مسحة إيجابية للفيروس، ثم إجراء مسحتين خلال فترة التعافي للتأكد من سلبية النتائج، مضيفًا: "شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم".





وأوضح مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، أ نه يتم سحب البلازما من المتعافي ما بين اليوم الـ 14 لـ 28 يوم من فترة التعافى للتأكد من التعافي تمامًا، واختفاء أي آثار.





وذكر أن الهدف الأساسي من بلازما المتعافين هي الأجسام المضادة، التي تكون أعلي نسبه لها في الشخص المتعافي، ما بين اليوم الـ 14 لليوم الـ 28 من التعافي، مضيفًا أن العلاج بالبلازما هو الأمل للشفاء لمرضى كورونا، مضيفًا:" يتم حفظ البلازما بصورة مجمدة، وصلاحيتها تمتد ما بين 6 أشهر لسنة".



