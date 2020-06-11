مدير "بنوك الدم" يكشف فوائد البلازما وأفضل فترة لاستخلاصها (فيديو)
الخميس 11/يونيو/2020 - 05:37 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور ايهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات المتبعة لمعرفة جاهزيته المتعافي من كورونا للتبرع بالبلازما.
وقال "سراج الدين" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه يتم التأكد من وجود مسحة إيجابية للفيروس، ثم إجراء مسحتين خلال فترة التعافي للتأكد من سلبية النتائج، مضيفًا: "شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم".
وأوضح مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم سحب البلازما من المتعافي ما بين اليوم الـ 14 لـ 28 يوم من فترة التعافى للتأكد من التعافي تمامًا، واختفاء أي آثار.
وذكر أن الهدف الأساسي من بلازما المتعافين هي الأجسام المضادة، التي تكون أعلي نسبه لها في الشخص المتعافي، ما بين اليوم الـ 14 لليوم الـ 28 من التعافي، مضيفًا أن العلاج بالبلازما هو الأمل للشفاء لمرضى كورونا، مضيفًا:" يتم حفظ البلازما بصورة مجمدة، وصلاحيتها تمتد ما بين 6 أشهر لسنة".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا