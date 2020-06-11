مدير "بنوك الدم" يكشف فوائد البلازما وأفضل فترة لاستخلاصها (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور ايهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات المتبعة لمعرفة جاهزيته المتعافي من كورونا للتبرع بالبلازما.


وقال "سراج الدين" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه يتم التأكد من وجود مسحة إيجابية للفيروس، ثم إجراء مسحتين خلال فترة التعافي للتأكد من سلبية النتائج، مضيفًا: "شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم".

وأوضح  مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم سحب البلازما من المتعافي ما بين اليوم الـ 14 لـ 28 يوم من فترة التعافى للتأكد من التعافي تمامًا، واختفاء أي آثار.

وذكر أن الهدف الأساسي من بلازما المتعافين هي الأجسام المضادة، التي تكون أعلي نسبه لها في الشخص المتعافي، ما بين اليوم الـ 14 لليوم الـ 28 من التعافي، مضيفًا أن العلاج بالبلازما هو الأمل للشفاء لمرضى كورونا، مضيفًا:" يتم حفظ البلازما بصورة مجمدة، وصلاحيتها تمتد ما بين 6 أشهر لسنة".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا مسحة شروط التبرع حجر صحى تباعد اجتماعي التبرع بالبلازما اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من حازم إمام على أزمة الأهلي والزمالك الأخيرة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف يستخدم العالم البلازما للقضاء على كورونا؟ (فيديو)

إيهاب سراج الدين يكشف شروط التبرع بالبلازما (فيديو)

الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين لمرضى كورونا (فيديو)

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

واجب وطني.. عزة مصطفى تناشد متعافي كورونا التبرع بـ"البلازما" (فيديو)

الصحة تكشف موعد سحب أول عينة بلازما لمتعافي من كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم