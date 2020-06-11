"طبيب" يكشف عن شيء يحتاجه المصريين لمواجهة كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن الطعام المتوازن هو فقط المطلوب في الوقت الراهن لتخطي أزمة كورونا، ما عدا المرضى، متابعًا: "جموع الشعب المصري لا يحتاجون إلا إلى الطعام المتوازن ما عدا المرضى".





وأشاد "المنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بطريقة تعامل مصر مع أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "تعامل مصر مع أزمة كورونا كان باحترافية دقيقة.





وزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا، قائلًا: "مصر من أوائل الدول التي توفر أدوية فيروس كورونا العالمية".



