"الصحة": المصابين بأمراض الكلى أكثر فئة معرضة لخطر كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن المصابين بأمراض الكلى المزمنة أحد الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.





وأشارت الصحة السعودية، إلى أمور يجب فعلها في المنزل ومنها الحرص على النظافة الشخصية، تنظيف الأسطح التي يتكرر استخدامها بمحاليل التنظيف المخففة.





ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر "إلى ضرورة تهوية المنزل والتنظيف المستمر، الالتزام بنظام صحي متوازن، الاهتمام بالصحة النفسية والتقليل من الضغوط.



