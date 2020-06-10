"الصحة": المصابين بأمراض الكلى أكثر فئة معرضة لخطر كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت وزارة الصحة السعودية، أن المصابين بأمراض الكلى المزمنة أحد الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أمور يجب فعلها في المنزل ومنها الحرص على النظافة الشخصية، تنظيف الأسطح التي يتكرر استخدامها بمحاليل التنظيف المخففة.

ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر "إلى ضرورة تهوية المنزل والتنظيف المستمر، الالتزام بنظام صحي متوازن، الاهتمام بالصحة النفسية والتقليل من الضغوط.

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 3717 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصل مجموع الإصابات إلى 112288 فيما تم تسجيل 1615 حالة تعافي جديدة و36 حالة وفاة، وبذلك يصل اجمالي حالات التعافي الى 77954 ومجموع الوفيات 819 حالة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 33515 منها 1693 حالة حرجة.


وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض1317 جدة460 الهفوف194 الدمام189 القطيف157 مكة المكرمة140 المدينة المنورة 127 الطائف127 الخبر103 الدرعية63 المزاحمية55 الظهران52 ابها50 المبرز47 حائل42 الجبيل41 وادي الدواسر34 العيون33 صفوى33 بريدة31 الخرج28 ينبع24 حوطة بني تميم23 راس تنورة21 بيش21 جازان20 نجران17 تبوك17 خميس مشيط16 وادي بن هشبل16 احد رفيدة15 السليل11 الجفر10 صبيا10 حفر الباطن8 الرس6 ثادق6 محايل عسير5 الزلفي5 رويضة العرض5 شقراء5 الحرجة4 العيدابي4 الدائر4 الليث4 المجمعة4 عنيزة3 القوز3 السحن3 قيا3 تنومة3 صامطة3 ضرماء3 حريملاء3 المخواة2 رياض الخبراء2 سراة عبيدة2 سبت العلاية2 النعيرية2 ابوعريش2 الدرب2 فرسان2 شرورة2 القويعية2 تمير2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من العقيق والقرى والعلا والبدائع والبكيرية وعيون الجواء وعقلة الصقور والمظيلف والقنفذة والقريع والخرمة وظلم ورنية والنماص وظهران الجنوب وبيشة وسلوى وبقعاء والريث واحد المسارحة ورابغ والكامل وحبونا وعرعر وعفيف والارطاوية والدلم والحريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة حالات تعافي الشرور السعودية 50 3717

أخبار تهمك

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 20 ساعة

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 20 ساعة

صحيفة سودانية تفجرها: كارتيرون يوافق على تدريب الهلال

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الرياض تتصدر قائمة المدن السعودية في حالات الإصابة بـ كورونا

وزارة الصحة تخصص عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا

وزير الصحة السعودي يعلن التوسع في عيادات تطمن خلال يومين

"الصحة" السعودية تتوقع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا الأيام المقبلة

الرياض تتصدر أعلى المدن بالمملكة إصابة بفيروس كورونا

"الصحة" السعودية تسجل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم