إكتشاف ثغرات أمنية في منتجات مايكروسوفت من ضمنهم نظام ويندوز

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
 نصحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتثبيت التحديثات الأمنية الجديدة التي أصدرتها مايكروسوفت على بعض منتجاتها خلال شهر يونيو الجاري.

وأكدت الهيئة - في النشرة التي أصدرها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي - أن التحديثات الأمنية الجديدة لمايكروسوفت عالجت ثغرات أمنية خطيرة في مجموعة من منتجات الشركة مثل نظام ويندوز وحزمة أوفيس ومتصفحي إيدج وإنترنت إكسبلورر وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأرفقت هيئة تنظيم الاتصالات - بالنشرة التوعوية التي أصدرتها بهذا الخصوص - فيديو توضيحيا يتضمن شرحا تفصيليا لطريقة تثبيت التحديثات الأمنية الجديدة على نظام ويندوز.

وكانت شركة مايكروسوفت أصدرت في وقت سابق تحذيرا من وجود بعض الثغرات البرمجية الخطيرة في أنظمة ويندوز، وأعلنت في الوقت ذاته عن إطلاقها تصحيحا أمنيا لمعالجة المشكلة التي يمكن استغلالها من خلال الهاكز اختراق الحواسيب والتحكم به عن بعد والسيطرة على البيانات التي تحتويها.

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