أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
ساندت قناة النادي الأهلي، خالد الغندور مُقدم البرامج بقناة نادي الزمالك، والذي أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة إبنته زينة بفيروس كورونا "كوفيد 19.

وكتبت قناة الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«قناة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل لكريمة الإعلامي خالد الغندور، بعدما أعلن إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن الغندور قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابة ابنته بكورونا حيث كتب:«اعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع.

وتشهد الفترة الحالية توتر كبير في العلاقة بين ادارة الأهلي وادارة الزمالك بسبب التصريحات التي يطلقها المسؤولين من الجانبين. 

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