الفجر الرياضي يكشف كواليس أزمة مباراة نجوم الكرة والفن المثيرة للجدل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

انتشرت صورة تجمع العديد من الشخصيات العامة والفنانين ولاعبي الكرة وبعض المدربين والمسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وأثارت الصورة جدالا كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بسبب خوض النجوم للمباراة في أوقات الحظر، بدون الإجراءات المتبعة بخصوص الوقاية والسلامة من التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وعلم "الفجر الرياضي" بأن رجل الأعمال محمد البدوي صاحب شركة شاي العروسة خو من يقوم بدعوة الفنانين ولاعبي الكرة والمسؤولين لقضاء بعض الوقت في فيلته الخاصة بإحدى المدن الجديدة.

 

وترجع الصورة المنتشرة لنجوم الرياضة في مصر ليوم ١٤ من شهر مايو، وأن الصورة لم تجمع كل الشخصيات الموجودة خلال هذا اليوم،حيث غاب عنها محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وبعض رجال الأعمال، حيث ضمت الإعلامي أحمد جمال، والمطرب الغنائي محمد حماقي، وحسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة، وهاني سعيد، مدير الكرة في بيراميدز، وأسامة حسن، محمد شريف، لاعب إنبي، والمهدي سليمان حارس بيراميز، ومحمود عبدالعاطي "دونجا"، وطارق السعيد، وأحمد مدبولي، وهشام محمد، وبعض رجال الأعمال.

 

 

الصورة تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية بالرغم من خوض اللقاء بعد أن قام بنشرها أحد الشخصيات التي كانت متواجده في الملعب.

 

الأمر لم يكن مباراة عابره بل يتكرر بشكل أسبوعي بحضور نفس الأشخاص ، حيث كانت المباراة الأخيرة بحضور الفنان أحمد عز ومحمود علاء مدافع فريق الزمالك.

 

من جانبه أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوقيع غرامة ٣٠٠ ألف جنيه على الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عنتر، بعد مشاركتهما في هذه المباراة.

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