منظمة العمل الدولية: تجمعنا شراكة قوية مع مصر

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن منظمة العمل الدولية قامت بحملة توعية لجميع العمال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الجائحة في أماكن المصانع والشركات لتوعية العمال من خلال مجموعة من الإرشادات والمحاذير من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "أوشلان" خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك شراكة كبيرة جدًا مع الدولة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن المنظمة حيادية بشكل كبير ونُعزز معايير العمل الدولية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بوجود عمل لائق لكل العمال.





ولفت مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إلى أن منظمة العمل الدولية هي ثلاثية الدوائر لأنها تتعاون مع الحكومات وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى العمال؛ منوهًا بأن كل اهتمام المنظمة الدولية هو عالم العمل فقظ؛ خاصة وأن المنظمة نشأت منذ 100 عام تقريبًا، وحصلت على دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان.



