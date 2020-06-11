منظمة العمل الدولية: تجمعنا شراكة قوية مع مصر
الخميس 11/يونيو/2020 - 07:08 ص
أمنية فوزي
قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن منظمة العمل الدولية قامت بحملة توعية لجميع العمال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الجائحة في أماكن المصانع والشركات لتوعية العمال من خلال مجموعة من الإرشادات والمحاذير من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف "أوشلان" خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك شراكة كبيرة جدًا مع الدولة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن المنظمة حيادية بشكل كبير ونُعزز معايير العمل الدولية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بوجود عمل لائق لكل العمال.
ولفت مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إلى أن منظمة العمل الدولية هي ثلاثية الدوائر لأنها تتعاون مع الحكومات وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى العمال؛ منوهًا بأن كل اهتمام المنظمة الدولية هو عالم العمل فقظ؛ خاصة وأن المنظمة نشأت منذ 100 عام تقريبًا، وحصلت على دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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