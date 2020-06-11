متى تصل إصابات الفيروس إلى صفر؟.. لجنة مكافحة كورونا تجيب (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن موعد تخطي مصر جائحة "كورونا"، والوصول إلى صفر إصابات، مشيرًا إلى أن نسبة وفيات كورونا تصل إلى 6.7% وهي جيدة جدا بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانية المماثلة لمصر.

وأوضح "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "نتوقع زيادة إصابات فيروس كورونا في شهر يونيو لتصل إلى 2500 يوميا، كما نتوقع ثبات الأعداد خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انخفاضها، ولكن هذه مجرد توقعات". 

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة سيؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حال الشعور بأعراض كورونا التي من بينها السعال والإسهال وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس وإحمرار العين والغثيان أو تغير في صورة الدم أو إجراء أشعة مقطعية على الصدر تثبت التهاب رئوي تصنف الحالة كاشتباه ويبدأ العلاج حتى تخرج نتيجة المسحة لو كانت إيجابية تستمر مرحلة العلاج لمدة 16 يوما، ولو كانت سلبية تجرى مسحة أخر.

وأردف: "سنستغرق شهور حتى نسجل صفر بفيروس كورونا لكن خلال هذه الفترة لن تستمر الإصابات بنفس المعدلات"، مؤكدا أن القيادة المصرية حريصة على مصلحة المصريين وتجري اتصالات على مدار الأربع وعشرين ساعة للحصول على لقاح كورونا فور ثبوت نجاحه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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