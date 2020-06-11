متى تصل إصابات الفيروس إلى صفر؟.. لجنة مكافحة كورونا تجيب (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن موعد تخطي مصر جائحة "كورونا"، والوصول إلى صفر إصابات، مشيرًا إلى أن نسبة وفيات كورونا تصل إلى 6.7% وهي جيدة جدا بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانية المماثلة لمصر.

وأوضح "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "نتوقع زيادة إصابات فيروس كورونا في شهر يونيو لتصل إلى 2500 يوميا، كما نتوقع ثبات الأعداد خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انخفاضها، ولكن هذه مجرد توقعات".





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة سيؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حال الشعور بأعراض كورونا التي من بينها السعال والإسهال وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس وإحمرار العين والغثيان أو تغير في صورة الدم أو إجراء أشعة مقطعية على الصدر تثبت التهاب رئوي تصنف الحالة كاشتباه ويبدأ العلاج حتى تخرج نتيجة المسحة لو كانت إيجابية تستمر مرحلة العلاج لمدة 16 يوما، ولو كانت سلبية تجرى مسحة أخر.





وأردف: "سنستغرق شهور حتى نسجل صفر بفيروس كورونا لكن خلال هذه الفترة لن تستمر الإصابات بنفس المعدلات"، مؤكدا أن القيادة المصرية حريصة على مصلحة المصريين وتجري اتصالات على مدار الأربع وعشرين ساعة للحصول على لقاح كورونا فور ثبوت نجاحه.