لطيفة عن زحمة طريق المحور.. "انا مبسوطة جدا انى شايفه الناس"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:26 م
لطيفة
لطيفة
مصطفى فكيه
أعربت المطربة التونسية لطيفة، عن سعادتها بالزحام الشديد لـ السيارات أثناء تواجدها على كوبرى المحور، وذلك تزامنًا مع الاجراءات الاحتزازية التى فرضتها الحكومة المصرية للحد من تفشى فيروس كورونا.

حيث قامت لطيفة بنشر صورة لتزاحم السيارات فوق المحور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير " تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "تصدقوا زحمه موت على المحور بس أنا مبسوطة جدًا إنى شايفه الناس وحشوني وحاسة إن الحياة عادية".

وطرحت لطيفة مؤخرًا عددًا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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