فاتن حمامة عن زهرة العلا: كل الصفات الجميلة كانت تتمثل فيها.. كنا أكثر من الأخوات

يمر علينا اليوم ذكرى ميلاد نجمة من نجمات الزمن الجميل، وصاحبة الأدوار الرومانسية، وهي الفنانة الكبيرة زهرة العلا.



بعد وفاة زهرة العلا، عبرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، عن حزنها الشديد لرحيلها، وتحدثت عن صفاتها الحميدة.



وقالت فاتن حمامة، عن زهرة العلا،: " "لقد حزنت كثيرًا على وفاتها ولكن هذا حال الدنيا، كانت محترمه للغاية وكانت مؤدبة جدًا وطيبة ورقيقة وكل الصفات الجميلة كانت تتمثل فيها، وأدعو الله أن يرحمها ويسكنها جنة الفردوس".



وعن تعاونهم في أكثر من عمل سويًا قالت: "كنا أكثر من الأخوات ودامت بيننا الصداقة فترة كبيرة إلى أن فرقنا الزمن وكل واحد منا أخذ طريقًا مختلفًا".



وتعاونت فاتن حمامة، وزهرة العلا، في أكثر من عمل وحققا نجاحًا كبيرًا، ومنها: "دعاء الكروان"، "موعد غرام"، وغيرهم.



كانتا فاتن حمامة، وزهرة العلا، رفيقتى الواقع والسينما، وحققا سويًا التألق، والنجاح، وأحبهما الجمهور كثيرًا.

