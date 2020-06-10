الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:55 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
لمياء علي

أعرب الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عن حزنه الشديد بعد وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية والذي يدعى أحمد.

وحرص الحلاني على تقديم أحرّ التعازي لأهل الفقيد وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "احمد كنت من خيرة الشباب معي بالفرقة ولا يوم سمعت عنك الا كل خير.

وأضاف: رح تترك فراغ كبير وما حدا ممكن يكون مكانك الله يرحمك وان شاء الله مثواك الجنة اتقدم باحر التعازي من اهلك وعيلتك.. البقاء لله".

الجدير ذكره ان الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك" اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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