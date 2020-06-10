حمدي الميرغني وزوجته يغازلان جمهورهما على "إنستجرام"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:52 م
حمدي الميرغني وزوجته
حمدي الميرغني وزوجته
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة اسراء عبد الفتاح، نجمة مسرح مصر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير " انستجرام ".

حيث علقت "عبدالفتاح" على الصورة قائلة:"قولولي نفسكوا تسافروا فين لما ربنا يكرم ويزيح عننا البلاء ده والطيران يفتح، انا عن نفسي هسافر انطاليا".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات من جانبهم:" هسافر روما"، وعلق أخر هسافر:" انجلترا".

جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.
حمدي الميرغني وزوجته يغازلان جمهورهما على "إنستجرام"
حمدي الميرغني وزوجته يغازلان جمهورهما على "إنستجرام"

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مسرح مصر حمدي الميرغيي حمدي الميرغني وزوجته اسراء عبدالفتاح

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