اختراق حساب السيناريست محمد سمير مبروك وتعرضه لـ"هاكر"

تعرض حساب السيناريست محمد سمير مبروك للاختراق من جانب "هاكر" استولى علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبدأ في إرسال العديد من الرسائل لجميع الأصدقاء التى توجد على حسابه الشخصي.

وسبب اختراق الحساب الشخصي للمؤلف محمد سمير مبروك، في حدوث ضرر له، خاصة أنه ينتحل شخصيته ويتحدث بصفته، ولم يتمكن مبروك حتى كتابة هذه السطور من استرجاع صفحته.

وقام مبروك بإبلاغ إدارة "الفيس بوك" من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحاولة استرداد حسابه أو إغلاقه حتى لا يفتعل له العديد من الأزمات، كما قام سمير بإنشاء حساب شخصي جديد له باسم "محمد سمير مبروك" حنى يستطيع تحذير أصدقائه، خاصة أن صفحته بها العديد من نجوم الفن والشخصيات العامة بالمجتمع.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف محمد سمير مبروك، فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة الفنانة حورية فرغلي ومحمد عز، ومن تأليفه، وإخراج أحمد البدري.