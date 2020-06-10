"أبشر" للتوظيف تفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:37 م
أعلنت الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل والقبول عبر منصة " أبشر – absher " للتوظيف والالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" في كلية الملك فهد الأمنية بعد التخرج بدرجة البكالريوس، والتعيين بعدها والعمل في القطاعات الأمنية العسكرية.

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الشروط القبول الواجب توافرها في المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس"، والتي يجب مراجعتها قبل التسجيل بمنصة أبشر التوظيف، ليعرف الشخص هل هو مناسب أم لا.

التخصصات المطلوبة بكلية الملك فهد الأمنية

لمعرفة التخصصات المطلوبة للتقديم بكلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر من هنا
https:jobs.sawpswcmconnecte9249547-f513-45fb-8636-d1b13890832250.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nasLnQp

مواعيد التسجيل للتوظيف بكلية الملك فهد الأمنية عبر أبشر

أعلنت وزارة الداخلية، أن التسجيل والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1441، سيكون عبر موقع أبشر التوظيف الرسمي، وسيبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020 ميلاديًا.

وأشارت منصة أبشر التوظيف إلى أن رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية متاح لمدة (7) أيام، موضحة أن موعد إغلاق باب التسجيل سيكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ميلاديًّا، الموافق 24 شوال 1441 هجريًّا، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

خطوات التسجيل للتوظيف بكلية الملك فهد الأمنية عبر أبشر

وحددت وزارة الداخلية، عبر موقع أبشر التوظيف، خطوات وطريقة وآلية عملية تسجيل وإجراءات التقديم للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

1- الدخل على رابط موقع بوابة أبشر التوظيف "من هنا "
https:jobs.sawpsportaldepartmentsjobsquery-jobs!utpz1jZDLDoIwEEW_hS_oLa2tLAtKwUdswAp2Y1gREkVjjN8vcWE0BGR2kzk3c3KJIyVxbfVs6urRXNvq3O1HJ04RsAxCqrCTgUTKDnttYBggSfEGkHKeUO6vMcsiKCGs5iID31Divs86jylUbHgo5owi-OQHRmFifhhwU_xHADeuVxD3q4h8qzqDJF6sfAlo1gP6Ff17kld3crtYa0s0pva8F7854-s!dzd5L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

2- قم بملأ طلب الالتحاق الأول.
3- قم بكتابة كل الحقول ببينات دقيقة وتأكد من اختيار التخصص الذي تريده ومتوافق مع أوراقك.
4- احرص على تسجيل كامل بيناتك والتأكد منها قبل الارسال

وأوضحت منصة أبشر التوظيف أنه على الطلاب المتقدمين تحري الدقة الكاملة عند إدخال البيانات، مشيرة إلى أنهم وحدهم يتحملوا المسئولية الكاملة من صحتها أو عدم ذلك.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر أبشر التوظيف، أنه سيتم استبعاد كل الطلبات غير صحيحة أو غير المكتملة، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات إلتحاق إلا عبر منصة أبشر توظيف، كما أن الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًّا سيتم إرسالها عبر رسالة نصية SMS إلى الأرقام المسجلة أثناء عملية التقديم.

منصة أبشر توظيف

وأطلقت وزارة الداخلية، في وقت سا بق، منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني لتحقيق الاستفادة بصورة مباشرة من الوظائف العسكرية المتاحة لديها.

ويستفيد من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر منصة أبشر التوظيف عددًا من القطاعات المختلفة مثل المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كلية الملك فهد الأمنية، المديرية العامة لحرس الحدود، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للمباحث، ديوان وزارة الداخلية، وحدات التحريات المالية، المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العامة للسجون، أمن المنشآت وقطاعات أخرى المستفيدة.

ولا تحتاج بوابة أبشر للتوظيف إلى تسجيل الدخول للاستفادة من خدمة الإعلانات الوظيفية، وذلك بهدف تيسير الحصول على كل المعلومات اللازمة عن الوظائف العسكرية الجديد عبر البوابة، ويتم التقديم على وظائف أبشر من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم من حيث إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والشهادات والحاصل عليها وفقًا لكل وظيفة.

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