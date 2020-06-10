عمرو وهبة في مسلسل "المؤسسة" كأول مسلسل كوميدي ديچيتال ساخر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:32 م
عمرو وهبة
عمرو وهبة
الفجر الفني

انتهى المخرج أحمد الجارحي من تصوير أولى حلقات مسلسل "المؤسسة"، الذي تدور أحداثه حول مشاكل السوشيال ميديا وتأثيرها النفسي على المجتمع في الفترة الأخيرة في إطار كوميدي ساخر.

 

المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم عبد الرحمن جاويش، عمر أيمن وبدر نور ، وبطولة مجموعة من شباب الممثلين هم أحمد رجب، راندا المهندس، سلمى البنا، كارين وحيد، مارك مجدي وميسرة يحيى. تقوم أحداث المسلسل في ثماني حلقات منفصلة متصلة، كل منها تحكي عن مشكلة من مشاكل المجتمع المصري وتأثيرها النفسي ودور السوشيال ميديا في إطار كوميدي وساخر.

 

ويظهر الفنان الشاب "عمرو وهبة" كضيف شرف أولى حلقات المسلسل، ويفاجيء المسلسل الجمهور بضيف شرف جديد من ألمع النجوم في كل حلقة.

 

جدير بالذكر أنه من المقرر عرض المسلسل على إحدى منصات الڤيديو الرقمية (الديچيتال) فور الانتهاء من تصوير باقي الحلقات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إنتاج المزيد من الأجزاء التالية حال نجاح الجزء الأول عند عرضه على الجمهور.

عمرو وهبة في مسلسل "المؤسسة" كأول مسلسل كوميدي ديچيتال ساخر
عمرو وهبة في مسلسل "المؤسسة" كأول مسلسل كوميدي ديچيتال ساخر

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