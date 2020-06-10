شركة "أرامكو" تعلن رفع أسعار البنزين لشهر يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت شركة ‏أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يونيو.

وجاءت الأسعار كالتالي: "بنزين 91 : 0.90 ريال لكل لتر بدلًا من 0.67 ريال، بنزين 95 : 1.08 ريالات لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال".

ويذكر أن قال مصدران مطلعان لرويترز، الخميس، إن من المقرر أن ترجئ أرامكو السعودية إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو حتى يوم الأحد على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.

وما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.

وعادة ما تنشر أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، مما يحدد اتجاه الأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية ويؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط متجهة إلى آسيا.



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