التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سانتا كلارا و فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي

تعادل سانتا كلارا مع مضيفه فيتوريا سيتوبال ايجابياً 2 / 2، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

تعادل سانتا كلارا مع مضيفه فيتوريا سيتوبال ايجابياً 2 / 2، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.