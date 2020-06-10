التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سانتا كلارا و فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
تعادل سانتا كلارا مع مضيفه فيتوريا سيتوبال ايجابياً 2 / 2، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وتقدم سانتا كلارا عن طريق تياجو سانتانا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يدرك فيتوريا سيتوبال التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق هيلدبيرتو بيريرا، ثم أضاف زميله ميركو انتونتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 86 سجل كرايسان هدف التعادل لفريق سانتا كلارا.

ورفع سيتوبال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر ، فيما رفع سانتا كلارا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة سودانية تفجرها: كارتيرون يوافق على تدريب الهلال

منذ ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم