تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية و"ناسداك" يتجاوز 10 ألاف نقطة

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع حفاظ مؤشر "ناسداك" على المستوى القياسي الجديد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.





وواصل قطاع التكنولوجيا الأداء القوي مؤخراً ليرتفع مؤشر "ناسداك" لمستوى قياسي متجاوزاً 10 آلاف نقطة، بينما هبط مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز".





وقرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على الفائدة دون تغيير، كما توقع عدم تحريكها حتى عام 2022.





وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن البنك سيواصل استخدام سلطاته بقوة لدعم الاقتصاد.





وأظهرت بيانات رسمية اليوم انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال الشهر الماضي.





وعند الإغلاق، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمائة وهو ما يعادل 282 نقطة مسجلاً 26989.9 نقطة.





في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 3190.1 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 10020.3 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 96.023.