"حواس": الأهرامات لم تبن بالعبيد.. وما تردده الصحف الإنجليزية غباء

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:18 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
داليا الحسين
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار إن الكشف عن مقابر العمال بناه الأهرام تحت سفح الأهرامات يؤكد للعالم أنها لم تبنى بالسخرة، موضحا أنه لا يمكن للعبيد أن يقوموا بهذا الإعجاز العلمي الهندسي وما تردده الصحف الإنجليزية غباء.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه لا يوجد دليل على أن هناك عبيد في عهد الأهرامات.

وحول تجديد ميدان التحرير، قال: "ما تم في الميدان إبداع عالمي وجوهرة في قلب القاهرة، وسيصبح مزارًا للسائحين وهو أمر جيد للغاية"، وأتمنع وضع لوحتين تضم إنجازات الحكومة في ميدان التحرير".

في وقت سابق، أوضح الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، أن تعليق الصحف الإنجليزية على إلقاء تمثال تاجر الرقيق فى النهر وربطه بالأهرامات وأنها بنيت بالسخرة هو أمر مثير للسخرية، لأن الأهرامات لم تبن بالسخرة والعبيد.

وأضاف "حواس" في بيان له، أن الكشف عن مقابر العمال بناة الأهرام، والتي عثر عليها تحت سفح الأهرامات يؤكد للعالم أجمع أنها لم تبن بالسخرة، فلو كانت بنيت بالسخرة لما بنيت مقابرهم بجوار الأهرامات، بالإضافة إلى أن إعداد مقابر العمال للعالم الآخر تظهر أن الأهرامات بناها العمال الذين جاءوا من خلال العائلات الكبيرة في الصعيد والدلتا.

وتابع أن تلك العائلات كانت تدفع أجور العمال وبالتالى كانوا يقومون بدفع الضرائب، مشيرا إلى أن السخرة يمكن أن تشيد مباني ضخمة ولكن لا يمكن أن تبدع، لأن بناء الأهرام فيه إبداع ولا يمكن للعبيد أن يقوموا بهذا الإعجاز العلمي الهندسى.

ولفت حواس إلى أنه ليس هناك أى دليل لوجود عبيد خلال عصر بناة الأهرامات؛ بالإضافة إلى أن العثور على بردية "وادى الجرف" والتي تتحدث عن رئيس العمال "مرر" هو البطل ومعه أربعون عاملا تدحض هذه الفكرة تماما.

وأضاف أن بناء الأهرامات بالعبيد رأى يثير السخرية وأن الأهرامات بناها الفراعنة للملك كي يصبح إلها فى العالم الآخر.

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