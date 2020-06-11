"العمل الدولية": كورونا تسبب في بطالة 25 مليون شخص (فيديو)

قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إيريك أوشلان، إن وضع العمال فى جميع الدول مختلف بشكل كبير حسب كل دولة ونسبة الإصابات والوفيات بها؛ خاصة وأن هذا العدد يشمل العالم أجمع، مشيرًا إلى أن التقديرات تختلف من دولة إلى أخرى وتأثيرها على سوق العمل والعمال سيكون كبير جدًا حسب نسبة الإصابة بالفيروس الخطير.





وأضاف" أوشلان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في بطالة 25 مليون عامل على مستوى العالم، منوهًا بأن هذا التصريح بناء على أول تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية بعد بداية أزمة فيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة شهور ماضية.





وأشار مدير منظمة العمل الدولية، إلى أن نسبة البطالة فى فرنسا وصلت إلى 800 ألف عاطل، بينما هذا الرقم يصل لـ10 أضعاف فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الـ25 مليون عامل المتوقع فقدان عملهم سيزداد خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع زيادة الإصابات حول العالم.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



