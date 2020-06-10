وفاء عامر توجه رسالة لـ مرو يوسف وياسر جلال

اعربت الفنانة وفاء عامر، بما حدث من الفنان ياسر جلال لـ الفنان عمرو يوسف، وذلك بعد الذهاب اليه وطلب منه تجسيد شخصية خالد ابن الوليد في مسلسل "سيف الله المسلول" بعد اعتذاره عنها.



وقالت الفنانة وفاء عامر عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، اليوم الأربعاء: "عمرو يوسف وياسر جلال قمة الفن في قمة الاحترام.. أنتم راقيين أوي بجد.. لسه الفن المصري المحترم بخير".



ومن المفترض أن يبدأ ياسر جلال، باستكمال تحضيرات المسلسل، والمسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.



ويذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مشاركته في مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

