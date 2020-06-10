فيفا يغرم استقلال طهران 550 ألف دولار لصالح شايفر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، بتغريم فريق استقلال طهران الإيراني 550 ألف دولار لمدربه الألماني السابق وينفريد شايفر.

 

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الأربعاء، ان أحمد سعداتماند المدير العام لنادي استقلال طهران قال إن فريقه تلقى رسالة من فيفا تلزمهم بدفع قيمة التعويض في غضون خمسة أيام.

 

تقدم شايفر /70 عاما، بشكوى ضد النادي لفيفا بدعوى انتهاك العقد، خلال فترة تدريبه استقلال طهران في الفترة من أكتوبر 2017 حتى إقالته في أبريل 2019 ، علما بأن عقده مع الفريق الإيراني كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2020.

 

قال سعداتماند إن توفير هذه الأموال في مثل هذه الفترة القصيرة يمثل "مشكلة كبيرة". كما أنها تشكل أيضا مشكلة تقنية للنادي لأنه لا يمكن للبلاد إجراء أي تحويلات مصرفية دولية بسبب العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة شايفر بوابة الفجر الفجر استقلال طهران

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 20 ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من ساعتين

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - استقلال طهران الإيراني 1 × 1 العين الإماراتي

أهداف مباراة - استقلال طهران الإيراني 2 × 1 الهلال السعودي | دوري أبطال آسيا

اهداف مباراة - الهلال السعودي 1 × 0 استقلال طهران الإيراني | دوري أبطال آسيا

أهداف مباراة - استقلال طهران الإيراني 1 × 1 الدحيل القطري | دوري أبطال آسيا

مهاجمًا التيكي تاكا.. شايفر ينتقد أسلوب جوارديولا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم