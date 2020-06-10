"آل الشيخ" يعلن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً إلى 89

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، عن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً من 71 إلى 89 مسجداً في جميع مناطق المملكة، بعد تسجيل إصابات كورونا في 18 مسجداً خلال ليلتين.





وأبان آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " العربية "، أن مدينة الرياض هي الأكثر في إغلاق المساجد، كما توقع إعادة فتح هذه المساجد بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها.





وأعرب آل الشيخ عن أسفه الشديد، مضيفا:" أتمنى من جميع المصلين الذين يرتادون بيوت الله أن يحرصوا على أنفسهم، ويطبقوا جميع الاحترازات الوقائية، مشيداً بمساجد كثيرة ومصلون كثر تطبق هذه الاحترازات ويُشكرون عليها ".





وانتقد وزير الشؤون الإسلامية المصلين بسبب تزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.





وشهدت عدة مساجد في الرياض تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقامت الجهات المعنية بإغلاق هذه المساجد، وسيتم إعادة فتحها بعد 5 أيام من تعقيمها.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الرياض تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا بـ1317 حالة لتكون على قائمة المدن الأعلى إصابة.

وقالت وزارة الصحة بانه توزيعا لحالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء.



