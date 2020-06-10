"آل الشيخ" يعلن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً إلى 89

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:05 م
عبداللطيف آل الشيخ
عبداللطيف آل الشيخ
الفجر السعودي
كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، عن ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازياً من 71 إلى 89 مسجداً في جميع مناطق المملكة، بعد تسجيل إصابات كورونا في 18 مسجداً خلال ليلتين.

وأبان آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " العربية "، أن مدينة الرياض هي الأكثر في إغلاق المساجد، كما توقع إعادة فتح هذه المساجد بعد 5 أيام من تعقيمها وتنظيفها. 

وأعرب آل الشيخ عن أسفه الشديد، مضيفا:" أتمنى من جميع المصلين الذين يرتادون بيوت الله أن يحرصوا على أنفسهم، ويطبقوا جميع الاحترازات الوقائية، مشيداً بمساجد كثيرة ومصلون كثر تطبق هذه الاحترازات ويُشكرون عليها ".

وانتقد وزير الشؤون الإسلامية المصلين بسبب تزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وشهدت عدة مساجد في الرياض تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقامت الجهات المعنية بإغلاق هذه المساجد، وسيتم إعادة فتحها بعد 5 أيام من تعقيمها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الرياض تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا بـ1317 حالة لتكون على قائمة المدن الأعلى إصابة.

وقالت وزارة الصحة بانه توزيعا لحالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 3717 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصل مجموع الإصابات إلى 112288 فيما تم تسجيل 1615 حالة تعافي جديدة و36 حالة وفاة، وبذلك يصل اجمالي حالات التعافي الى 77954 ومجموع الوفيات 819 حالة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 33515 منها 1693 حالة حرجة.


وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض1317 جدة460 الهفوف194 الدمام189 القطيف157 مكة المكرمة140 المدينة المنورة 127 الطائف127 الخبر103 الدرعية63 المزاحمية55 الظهران52 ابها50 المبرز47 حائل42 الجبيل41 وادي الدواسر34 العيون33 صفوى33 بريدة31 الخرج28 ينبع24 حوطة بني تميم23 راس تنورة21 بيش21 جازان20 نجران17 تبوك17 خميس مشيط16 وادي بن هشبل16 احد رفيدة15 السليل11 الجفر10 صبيا10 حفر الباطن8 الرس6 ثادق6 محايل عسير5 الزلفي5 رويضة العرض5 شقراء5 الحرجة4 العيدابي4 الدائر4 الليث4 المجمعة4 عنيزة3 القوز3 السحن3 قيا3 تنومة3 صامطة3 ضرماء3 حريملاء3 المخواة2 رياض الخبراء2 سراة عبيدة2 سبت العلاية2 النعيرية2 ابوعريش2 الدرب2 فرسان2 شرورة2 القويعية2 تمير2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من العقيق والقرى والعلا والبدائع والبكيرية وعيون الجواء وعقلة الصقور والمظيلف والقنفذة والقريع والخرمة وظلم ورنية والنماص وظهران الجنوب وبيشة وسلوى وبقعاء والريث واحد المسارحة ورابغ والكامل وحبونا وعرعر وعفيف والارطاوية والدلم والحريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتحه حالات تعافي تباعد اجتماعي الشرور 50 3717

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 20 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ ساعتين

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة سودانية تفجرها: كارتيرون يوافق على تدريب الهلال

منذ ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأحساء": ٧٠٠ جامع ومسجد تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين

وزير الصحة يطالب باتباع الإجراءات الوقائية مع أولى مراحل العودة

"الصحة" تكشف عن خريطة الإصابات الجديدة لكورونا في المملكة

الرياض تتصدر قائمة المدن السعودية في حالات الإصابة بـ كورونا

وزارة الصحة تخصص عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا

الرياض تتصدر أعلى المدن بالمملكة إصابة بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم