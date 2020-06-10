يوسف يكشف السبب في عدم تواجده في جهاز فايلر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، أنه لا يفكر في خدمة النادي الأهلي من أي موقع، ولا ينظر الى المكانة التي وصل لها كمدرب في أكبر الأندية المصرية، وأنه لم يندم على العمل كرجل ثاني في الأجهزة الفنية للأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "بعد الرحيل عن تجربتي مع الأهلي مع تولي فايلر المسئولية كان الموسم قد بدأ، تلقيت أكثر من عرض ولكني لم أوافق لعدم مناسبتها.


وأضاف: "كان يمكن أن أتواجد في الأهلي ولا أترك بصمة، لكن بفضل الله ومساعدة الإدارة واللاعبين تمكنا من تحقيق انجاز طيب، نجحت أيضًا في دور الرجل الثاني، سواء في التجربة الأولى مع حسام البدري ومانويل جوزيه أو بعد العودة في التجربة الأخيرة مع كارتيرون ولاسارتي، ومع الأول قمت بدور مدير الكرة أيضًا.

وقال:فايلر أتى بعض ذلك ومعه 4 مساعدين، وفي نفس الوقت لم أكن مستعدًا للعب دور الرجل الثاني لموسم أخر فكان الموقف مناسب بالنسبة للجميع."

واختتم : لن أتحدث عن عيوب تجربة الرجل الثاني مع الأهلي في الإعلام، وسأكتفي بها لنفسي، لكني لا أحب أن أفكر في افتراضيات والعودة بالزمن للتفكير في صحة قرار اتخذته.

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