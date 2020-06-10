ناهد عفيفى ترفض التنمر على نجوم الفن عقب إصابتهم بـ"كورونا"
أعربت الفنانة الشابة ناهد عفيفى، عن غضبها من رواد السوشيال ميديا من تداول إشاعات وفاة الفنانين واتهامات والتنمر على بعض الأشخاص .
تحدثت ناهد عفيفى عن آخر إشاعة امتلأت
بها صفحات السوشيال ميديا وهى وفاة النجمة القديرة رجاء الجداوى وقالت : كيف تقرأ
فنانة قديرة مثل رجاء الجداوى خبر وفاتها وهى على قيد الحياة هذا فى حد ذاته كفيل
بضياع الحالة النفسية لأى إنسان .
ثم تطرقت ناهد للحديث عن واقعة التنمر
التى حدثت مع إيمان رمضان شقيقة الفنان
محمد رمضان عقب حفل زفافها وقالت : اتركوا الناس لشأنها وليس لكم علاقة بملامح
الأشخاص وأن صورة الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى وليس لنا شأن بها وكيف يقبل
الإنسان على نفسه الخوض فى هذه الأشياء .
وانهت ناهد عفيفى أرجو من رواد
السوشيال ميديا نشر التفاؤل أكثر من نشر الإشاعات والإتهامات التى ملأت السوشيال
ميديا .
يذكر أن ناهد عفيفى شاركت فى مجموعة من
الأعمال الدرامية منها الزيبق والخروج وحارة اليهود ولأعلى سعر وأفراح القبة وفى
السينما فيلم شروق وفيلم تلاتة على النوتة .