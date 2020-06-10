ناهد عفيفى ترفض التنمر على نجوم الفن عقب إصابتهم بـ"كورونا"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعربت الفنانة الشابة ناهد عفيفى، عن غضبها من رواد السوشيال ميديا من تداول إشاعات وفاة الفنانين واتهامات والتنمر على بعض الأشخاص .

 

تحدثت ناهد عفيفى عن آخر إشاعة امتلأت بها صفحات السوشيال ميديا وهى وفاة النجمة القديرة رجاء الجداوى وقالت : كيف تقرأ فنانة قديرة مثل رجاء الجداوى خبر وفاتها وهى على قيد الحياة هذا فى حد ذاته كفيل بضياع الحالة النفسية لأى إنسان .

 

ثم تطرقت ناهد للحديث عن واقعة التنمر التى حدثت مع  إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان عقب حفل زفافها وقالت : اتركوا الناس لشأنها وليس لكم علاقة بملامح الأشخاص وأن صورة الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى وليس لنا شأن بها وكيف يقبل الإنسان على نفسه الخوض فى هذه الأشياء  .

 

وانهت ناهد عفيفى أرجو من رواد السوشيال ميديا نشر التفاؤل أكثر من نشر الإشاعات والإتهامات التى ملأت السوشيال ميديا .

 

يذكر أن ناهد عفيفى شاركت فى مجموعة من الأعمال الدرامية منها الزيبق والخروج وحارة اليهود ولأعلى سعر وأفراح القبة وفى السينما فيلم شروق وفيلم تلاتة على النوتة .

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