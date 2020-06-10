درة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:39 م
درة
درة
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة درة، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي لموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "دره" بالصورة كعادتها جميلة ورقيقة، وعلقت على الصورة قائلة:" ما أشتاق إليه أكثر؟ عملي، مشاركتي في مشاريع جديدة، وإبداعي، وإنتاجي، وتعاون جديد، والعمل مع طاقم، وشخصيات جديدة وقصص جديدة لأرويها".

ُشار أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم، نيكولا معوض، عمر الشناوي، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، أشرف زكي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أفلام درة السينمائية، فيلم "يوم وليله"، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، زينة منصور، محمد جمعة، خالد سرحان، ميدو عادل، حنان مطاوع، درة، حمزة العيلي.
درة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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