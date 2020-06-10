الدفاع الجوي الأمريكية يعترض طائرات روسية على سواحل ألاسكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر

أعلنت قيادة دفاع الجوي الأمريكية، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرات روسية حربية على ساحل ولاية ألاسكا.

وأوضح تيرينس أوشونيسي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية الشمالية، في بيان صحفي، أنه رغم ما يواجهه العالم من التحديات بسبب فيروس كورونا، الأ أن القوات في القيادة الأمريكية الشمالية مستعدة ومؤهلة للدفاع عن الأراضي في كل وقت.

وأضاف أوشونيسي، أن هذه ليست أول مرة تعترض فيها الولايات المتحدة طائرات روسية قرابة سواحل ألاسكا، مؤكدا أن القيادة الأمريكية الشمالية، التي تضم الولايات المتحدة وكندا، ستستمر في إجراء دوريات جوية لحماية البلاد.

وأوضح البيان، أن أول تشكيل جوي روسي كان يتكون من قاذفتين "تو- 95" ومقاتلتين "سو- 35" وحاملة جوية طراز "إيه- 50"، واقترب إلى مسافة 20 ميلا بحريا من سواحل ولاية ألاسكا، أما التشكيل الثاني فتكون من قاذفتين "تو- 95" وحاملة جوية "إيه- 50" واقترب حتى مسافة 32 ميلا بحريا من سواحل ألاسكا.

وأشار البيان إلى أنه تمت مواجهة الطائرات الروسية بعدة مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 22" مدعومة بطائرات تزويد الوقود الجوي "كيه سي- 135" والحاملة الجوية "إي- 3".

وأكد البيان، أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي طوال الوقت، ولم تتعد على المجال الجوي للولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فإن السربين الروسيين بلغا مسافة قريبة جدا من المجال الجوي الأمريكي.

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