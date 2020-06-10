صحيفة سودانية تفجرها: كارتيرون يوافق على تدريب الهلال

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:58 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي

 

فجرت تقارير صحفية سودانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى أن مسئولي الهلال السوداني توصلوا لاتفاق رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

 

وذكرت صحيقفة كفر ووتر السودانية، أن الهلال توصل لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لتدريب الفريق.

 

وتابعت الصحيفة السودانية، أنه تم التواصل بين الهلال وكارتيرون، من خلال وكيل لاعبين ومدربين شهير، وذلك بغرض التعاقد معه في الموسم الجديد، بعدما رفع رئيس الهلال شعار التتويج بإحدى البطولات الأفريقية.

 

وكان "كارتيرون"  قد توج مع الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي .

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