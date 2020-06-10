"ما تيجي نخليها جد".. قصة زواج زهرة العلا وصلاح ذو الفقار من التمثيل إلى الحقيقة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:37 م
زهرة العلا
زهرة العلا
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد أحد أهم نجمات السينما الكلاسيكية التي اشتهرت بالأدوار الرومانسية، واستطاعت خطف قلوب الجمهور ببساطتها وتلقائيتها، هي الفنانة الكبيرة زهرة العلا.

نشأت قصة حب قوية بين الفنانة زهرة العلا، والفنان صلاح ذو الفقار، أثناء تصوير فيلم "رد قلبي"، وهو ما وقع في أحداث الفيلم.

وبمجرد إعلان زواجهما بالفيلم اقترح "ذوالفقار" على "زهرة" أن يتمما زيجتهما في نفس اليوم قائلا لها:"ما تيجي نخليها جد" بعد أن تبادلا مشاعر الحب خلال تصوير العمل والتي توجت في نهاية الفيلم بالزواج.

بعد انتهاء التصوير حضر فريق العمل حفل الزفاف زهرة وصلاح ذو الفقار عام 1957، وعلى الرغم من قصة الحب الملتهبة التي جمعت بينهما إلا أن زواجهما لم يستمر سوى عام واحد فقط، انفصلا بعدها ليصبحا أصدقاء.

بعد انفصلاهما التقيا في عدة أعمال فنية ومنها: "الرباط المقدس" مع عماد حمدي، "جميلة" مع ماجدة، "أنا وبناتي" مع ناهد شريف.

تزوجت بعد ذلك من المخرج حسن الصيفي، وعاشت معه 42 عامًا حتى رحيله عام 2005، وأنجبت منه ابنتيها أمل والمخرجة منال الصيفي.

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