لهذا السبب.. نقابة الموسيقين تقرر مقاضاة حسن شاكوش!

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:10 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
مي مرسي
يستعد المطرب حسن شاكوش وأحمد سعد من طرح أغنيتهم الدوتيو الجديدة والتي تحمل اسم "100 حساب"،والذي يعتبر مخالفة لقرار نقابة الموسيقيين التي منعته من طرح أغاني له.

وأكدت النقابة في تصريحات صحفية أنه سيتم مقاضاة حسن شاكوش بمجرد طرحه للأغنية،لأن حسن شاكوش ليس عضوا بنقابة الموسيقين ويعتبر هذا مخالفة لقرار النقابة بمنعه من مزاولة المهنة.

يذكر أن المطرب الشعبي حسن شاكوش احتفل بخطوبته في أحد الفنادق بالقاهرة، وذلك بحضوره هو والمصور فقط لتنفيذ الإجرائات الإحترازية التي أوجبها فيروس كورونا المستجد من منع الإختلاط.

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