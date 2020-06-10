الصحة توجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:47 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمرض كورونا المستجد بوزارة الصحة، عدة نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور والمعلمين.

وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن الدولة المصرية قوية وتخاف على شبابها لأنهم مستقبلها، والمسافة الموضوعة بين الطلاب كافية لعدم نقل العدوى، بالإضافة إلى التهوية، وعدم دخول الطالب إلا بالكمامة.

ونصح أولياء الأمور بعدم الذهاب مع الطلاب إلى الامتحانات، كما نصح المعلمين باتباع التعليمات الصحية واتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء التصحيح في الكنترول، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم مع وزارة الصحة كافية لحماية أولادنا.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا طلاب تباعد اجتماعي بوابة الفجر الصحة الثانوية العامة اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. عمرو أديب: التعليم عن بعد "طلع مخلل"

أحمد موسي: الدولة رفضت طلب فنادق استقبال السياحة الداخلية (فيديو)

خالد أبو بكر يطمئن طلاب الثانوية العامة: أتوقع قرارات حاسمة ومرضية

أحمد موسى: سنصل لألف إصابة يوميا بكورونا بعد العيد

رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: الكمامة الدوارة شيء فظيع ومقزز (فيديو)

وائل الإبراشي يكشف الإجراءات الاحترازية لأقامة الصلاة في المساجد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم