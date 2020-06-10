أسعار الدولار تواصل نزيف الخسائر اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الدولار الأمريكي نزيف الخسائر لتسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.





وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، مع استبعاده زيادة تكاليف الاقتراض حتى عام 2022.





فيما توقع الفيدرالي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 6.5 بالمائة في العام الجاري قبل أن يتعافى بنسبة 5 بالمائة في العام المقبل.





ومن جانبه، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيواصل استخدام أدواته لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن المزيد من المساعدة المالية من الكونجرس مهمة لتعزيز التعافي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.1 بالمائة، كما قفز عجز الموازنة الأمريكية 92 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.1395 دولار، كما تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.6 مسجلاً 107.08 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.2774 دولار، كما تراجعت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة 0.9432 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 95.801 وهو أدنى مستوى منذ 9 مارس .