الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 152 حالة





أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 152 حالة.





ولفتت وزارة الصحة إلى أن 68 شخصا شفيوا من فيروس كورونا، فيما توفي 6 أشخاص فقط.



