هنادي مهنا تهنئ الشرنوبي وزوجته بعقد قرآنهما عبر "انستجرام"

حرصت الفنانة هنادي مهنا، على تهنئة كل من محمد الشرنوبي وراندا رياض، وذلك بعد إعلان زواجهما، ونشرت صورة جديده عبر الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت "مهنا" بالصورة برفقة خطيبها، والشرنوبي وزوجته، وعلقت على الصورة قائلةَ:" بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير الف مبروك يا حبايبي ربنا يمللكم حياتكم محبة ونجاح وطاعة".





في سياق متصل، نشرت راندا رياض صور عقد قرانها على الفنان الشاب محمد الشرنوبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت راندا رياض على الصور قائلة: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبي ❤️ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبي ان شاء الله ويخليك دايمًا سند وضهر ليا.



وتابعت: "بنعتذر لكل قرايبنا واصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجهها وحفاظًا عليكم اولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. ان شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

