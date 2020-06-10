أودينيزي يتحكم في مصير رمضان صبحي مع الأهلي





يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.





ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.





وينتظر رمضان صبحي وصول عرض رسمي من نادي أودينيزي الإيطالي خلال الفترة القادمة لضمه ليحسم موقفه إذا كان سيستمر مع الأحمر أم سيرحل إلى النادي الإيطالي.





يذكر أن نادي أودينيزي كان قد أظهر اهتمام بالفعل بضم رمضان صبحي في الصيف ولكن تراجع النادي عن ذلك عقب انتشار فيروس كورونا في العالم وحدوث أزمة مالية في مختلف الأندية.



