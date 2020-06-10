أسعار النفط تتحول للصعود بالختام وتسجل أعلى مستوي فى 3 أشهر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:37 م
أسعار النفط
أسعار النفط
 تحولت أسعار النفط للصعود لتسجل على مستوى في 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن قفزة مفاجئة في مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.7 مليون برميل.

  في حين أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام واصل الهبوط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

ولم يستفد الخام كثيراً من تمديد اتفاق تحالف "أوبك+" مؤخراً، حيث أعلنت  السعودية والكويت والإمارات عدم الاستمرار في التخفيضات الطوعية البالغة 1.18 مليون برميل يومياً لما بعد الشهر الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو  بنحو 1.7 بالمائة إلى 39.60 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 37.73 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة مسجلاً 41.36 دولار للبرميل، بعد أن سجل 40.14 دولار للبرميل.

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