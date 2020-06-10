بلدية الطيبة تشارك بفحص "273" عاملا للحد من انتشار فيروس كورونا

شاركت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة مع الجهات ذات العلاقة اليوم، في أعمال زيارة مقر سكن العمالة الوافدة، حيث جرى فحص "273" عاملا في المواقع التي شملتها الزيارة بنطاق أعمال البلدية، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس فيصل المالكي، أن الهدف من تلك الزيارة تنظيم بيئة سكن العمالة، وتطبيق السبل الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء، إلى جانب الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن، بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد، والمحافظة على قياس درجة الحرارة باستمرار، مشيرًا إلى الكشف على "87" غرفة تابعة للشركات.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،395،516 مليون إصابة، بينهم أكثر من 416 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،702،725 مليون حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

