"نهاية الصيف".. التفاصيل الكاملة حلو زفاف نيللي كريم

انتشرت شائعات الأيام الماضية حول زواج الفنانة نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، ولكن أكدت "كريم" في تصريحات صحفية خبر خطوبتها فقط وذلك بعد انتشار صور غامضة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت على أن الزواج في نهاية الصيف ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاح مسلسلها الرمضاني "100 وش" مع الفنان آسر ياسين والذي جذبت إليه الجمهور بشخصيتها المختلفة.



وأثار جدل الجمهور عن شخصية رجل الأعمال عمر إسلام والذي احتفل بخطوبته بنيللي كريم، في إحدى شواطئ الجونة باتخاذ الإجرائات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



درس عمر إسلام الإقتصاد في الجامعة الأمريكية ثم أكمل دراسته في لوس أنجلوس، عمل "إسلام" في شركة مملوكة لعائلته والتي تقوم بإستيراد الأطعمة الفاخرة.



تزوج رجل الأعمال عمر إسلام أول مرة من الفنانة التشكيلية الفلسطينية جنان شحادة.



ويعتبر فرق السن بين الفنانة نيللي كريم ورجل الأعمال عمر إسلام 14 عام حيث تبلغ نيللي كريم 46 عام، ويبلغ عمر إسلام 60 عام.