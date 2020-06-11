أمل جديد للقضاء على كورونا يأتي من كوريا الجنوبية

سجلت منظمة الصحة العالمية، آخر إحصاءات فيروس كورونا حيث أصيب 7 مليون و392 ألف شخص، وتعافى 3 مليون و701 ألف شخص، وتوفى 416 ألف شخص، ومع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، كشفت إحدى الشركات الكورية عن عقار استطاع القضاء على كورونا في تجارب أجريت على حيوانات.





عقار كوري

كشفت شركة "دايوونغ" الكورية الجنوبية للأدوية، أن دوائها "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات، نجح في القضاء على فيروس كورونا في رئة حيوانات، خلال تجارب بحثية أجرتها الشركة.





وأوضحت "دايوونغ" أن الدواء تحت التجربة، وهو مضاد للفيروسات، وقد نجح في القضاء على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات، وتسعى الشركة لبدء تجارب سريرية على البشر في يوليو المقبل.





3 شركات

وأكد مصدر مسئول بالشركة، أن 3 شركات أخرى في العالم تقوم بتجارب على دواء "نيكلوساميد" كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونغ" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.





وطبقا ما نشرته وكالة رويترز، فأن الشركة الكورية الجنوبية تجري اختبارات على حيوان النمس منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي لم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات، نتائج قوية.

وأكد جيون سينغ هو الرئيس التنفيذي للشركة، أنه "طبقا للنتائج الإيجابية والأولية للتجارب على الحيوانات، نسعى لاستكمال التجارب على البشر، والحصول على الموافقة على دواء كعلاج لفيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام".



