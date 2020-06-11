أمل جديد للقضاء على كورونا يأتي من كوريا الجنوبية
الخميس 11/يونيو/2020 - 05:17 ص
سمر حسن
سجلت منظمة الصحة العالمية، آخر إحصاءات فيروس كورونا حيث أصيب 7 مليون و392 ألف شخص، وتعافى 3 مليون و701 ألف شخص، وتوفى 416 ألف شخص، ومع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، كشفت إحدى الشركات الكورية عن عقار استطاع القضاء على كورونا في تجارب أجريت على حيوانات.
عقار كوري
كشفت شركة "دايوونغ" الكورية الجنوبية للأدوية، أن دوائها "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات، نجح في القضاء على فيروس كورونا في رئة حيوانات، خلال تجارب بحثية أجرتها الشركة.
وأوضحت "دايوونغ" أن الدواء تحت التجربة، وهو مضاد للفيروسات، وقد نجح في القضاء على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات، وتسعى الشركة لبدء تجارب سريرية على البشر في يوليو المقبل.
3 شركات
وأكد مصدر مسئول بالشركة، أن 3 شركات أخرى في العالم تقوم بتجارب على دواء "نيكلوساميد" كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونغ" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.
وطبقا ما نشرته وكالة رويترز، فأن الشركة الكورية الجنوبية تجري اختبارات على حيوان النمس منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي لم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات، نتائج قوية.
وأكد جيون سينغ هو الرئيس التنفيذي للشركة، أنه "طبقا للنتائج الإيجابية والأولية للتجارب على الحيوانات، نسعى لاستكمال التجارب على البشر، والحصول على الموافقة على دواء كعلاج لفيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام".
وقفز سهم شركة "دايوونغ" 48.2 % في ثلاثة أيام من تداول حتى الثلاثاء، بعد إعلانها عن الدواء الأسبوع الماضي.
دواء نيكلوساميد
يستخدم نيكلوساميد كدواء لمعالجة التلوثات الدودة الشريطية، في حالة معاناة المريض من الإمساك، ويجب استعادة عمل الأمعاء الطبيعي ثم البدء بالمعالجة بهذا الدواء، وهو عبارة عن أقراص للمضغ، ويتناول هذا الدواء مرة واحدة في اليوم، يستمر لمدة 7 أيام غالبا، ويمكن مد فترة العلاج لأسبوعين، ويجب مضغ الدواء قبل بلعه ثم شرب الماء.
يعد هذا الدواء آمن للاستعمال بسبب نسبة امتصاصه المنخفضة من الجهاز الهضمي، يسبب الدواء أعراض الجانبية مثل الحكة، الشعور بثقل الرأس والإسهال، ألم في البطن وانقطاع في الشهية والتقيؤ، يفضل تفتيت الاقراص للأولاد الصغار قبل تناولها، ثم خلطها مع الماء، ويجب تناول الدواء قبل تناول الطعام أو بعد وجبة خفيفة.
لم يظهر للدواء أي ضرر على الحوامل والأجنة في التجارب التي أجريت على الحيوانات، ويمكن استعمال الدواء في فترة الحمل، لم يثبت أن استعمال الدواء آمن للمرضعات، لا ينصح باستخدامه لسن تحت سنتين، الا بتوصيه من الطبيب.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أكد استحالة إنتاج دواء أو لقاح لفيروس كورونا قبل مرور 9 أشهر أو سنة منذ ظهور الفيروس لانتهاء من اجراء التجارب السريرية علي الدواء واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
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