ابنة رجاء الجداوي توضح تطورات حالة والدتها الصحية

وجهت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي رسالة شكر إلى الطاقم الطبي، وأوضحت تطورات حالة والدتها الصحية وهو أنها ما زالت في العناية المركزة وحالتها غير مستقرة.



وشاركت أميرة مختار صورة للطاقم الطبي قائلة "بالرغم من أن امي لسه تعبانة جدا ومازالت في الرعاية إلا إن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضي" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأضافت قائلة "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي...امي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها علي خير وشفي كل مريض ويرفع عنها وعندهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعا".



يذكر أنه كانت آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي هو حقنها ببلازما المتعافيين، وينتظر الفريق الطبي تحسن حالتها الصحية.