زيدان يحسم موقف هازارد من المشاركة أمام مايوركا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استعداد ريال مدريد لخوض أول مواجهاته أمام إيبار يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد. 

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد لن يلعب أساسيًا في مواجهة إيبار وأنه سيبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد جاهزًا بنسبة 100% ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لا يرغب في المخاطرة بالنجم البلجيكي الذي غاب فترة طويلة بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع مشاركة هازارد كبديل في مواجهة إيبار حتى لا يتعرض لإنتكاسة جديدة كما أن الملكي سيواجه فالنسيا في الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد كان قد أجرى عملية جراحية على مستوى الكاحل ولكن النجم البلجيكي استغل فترة التوقف وتعافى من الإصابة وبات جاهزًا للعب مع الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

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