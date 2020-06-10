في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات زهرة العلا الفنية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:08 م
زهرة العلا
زهرة العلا
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد "هنادي السينما المصرية" نسبة إلى فيلم دعاء الكروان، فهي واحدة من أبرز نجمات السينما الكلاسيكية، الفنانة زهرة العلا.

ولدت زهرة العلا، في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.

التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، انضمت إلى فرقة زكي طليمات، وقدمت عدة مسرحيات.

وبعدها انمضت إلى فرقة إسماعيل يس، شاركت معه في بعض بطولات أفلامه، وبعد حل الفرقة شاركت في "حواء الساعة 12".

اكتشفتها من المسرح عزيزة أمير، وقدمتها إلى المخرج محمود ذو الفقار، الذي كان يبحث عن فتاة يفيض وجهها طيبة وحنانًا لتؤدي دور فتاة مصابة بمرض عقلي.

قدمت زهرة العلا، أولى أدوارها السينمائية في فيلم "خدعني أبي"، وفي نفس العام شاركت في فيلم "أنا بنت ناس".

كان هذا الدور هو المحطة الجديدة الذي تعرف الجمهور عليها من خلاله لمشوارها الفني الكبير، الذي بلغ حوالي 120 فيلمًا و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدار تاريخها الفني الممتد إلى أكثر من 55 عامًا.

أخبار تهمك

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم