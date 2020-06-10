في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات زهرة العلا الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد "هنادي السينما المصرية" نسبة إلى فيلم دعاء الكروان، فهي واحدة من أبرز نجمات السينما الكلاسيكية، الفنانة زهرة العلا.



ولدت زهرة العلا، في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.



التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، انضمت إلى فرقة زكي طليمات، وقدمت عدة مسرحيات.



وبعدها انمضت إلى فرقة إسماعيل يس، شاركت معه في بعض بطولات أفلامه، وبعد حل الفرقة شاركت في "حواء الساعة 12".



اكتشفتها من المسرح عزيزة أمير، وقدمتها إلى المخرج محمود ذو الفقار، الذي كان يبحث عن فتاة يفيض وجهها طيبة وحنانًا لتؤدي دور فتاة مصابة بمرض عقلي.



قدمت زهرة العلا، أولى أدوارها السينمائية في فيلم "خدعني أبي"، وفي نفس العام شاركت في فيلم "أنا بنت ناس".



كان هذا الدور هو المحطة الجديدة الذي تعرف الجمهور عليها من خلاله لمشوارها الفني الكبير، الذي بلغ حوالي 120 فيلمًا و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدار تاريخها الفني الممتد إلى أكثر من 55 عامًا.

