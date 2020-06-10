"الأرصاد" السعودية تعلن توقاعتها لطقس غداً الخميس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن الطقس المتوقع ليوم غد الخميس، لافتة إلى أن هناك فرصة كبيرة لتكوّن سحب رعدية وممطرة، ومعها نشاط فى الرياح السطحية فى 3 مناطق بالممكلة.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وأجزاء من شمال المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كمساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 16-38 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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