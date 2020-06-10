حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

شن عادل المأمور، حارس مرمى الزمالك السابق، هجوما ناريا على أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، وسموحة الحالي.

وقام المأمور بنشر رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا: "انت مين علشان تدرب في نادي الزمالك، هو علشان الإعلام والصحفيين علاقتك بيهم لأنهم هما اللي بيشغلوك بس غير كده انت في التدريب على قدك".

وتابع: "لازم تعرف حجمك انت معملتش حارس مرمي حتي الآن، الناس كلها عرفه إن عصام الحضري هو إلي عملك انت وغيرك من أنصاف المدربين، وهم عارفين نفسهم زيك".

وأكمل: "ده إنذار ليك، أخر مره تجيب سيرة نادي الزمالك على لسانك، واحترم نفسك لأن لو اتكلمت مرة ثانية علي نادي الزمالك لا تلوم إلا نفسك يا أحمد يا ناجي".

يذكر أن أحمد ناجي أكد خلال تصريحاته على قناة "أون تايم سبورتس"، أنه لن يوافق على تدريب نادي الزمالك حال عرض الأمر عليه، حتى لو تتوفر أمامه أي وظيفة أخرى.