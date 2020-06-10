حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:58 م
أحمد ناجي
أحمد ناجي
الفجر الرياضي

شن عادل المأمور، حارس مرمى الزمالك السابق، هجوما ناريا على أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، وسموحة الحالي.

 

وقام المأمور بنشر رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا: "انت مين علشان تدرب في نادي الزمالك، هو علشان الإعلام والصحفيين علاقتك بيهم لأنهم هما اللي بيشغلوك بس غير كده انت في التدريب على قدك".

 

وتابع: "لازم تعرف حجمك انت معملتش حارس مرمي حتي الآن، الناس كلها عرفه إن عصام الحضري هو إلي عملك انت وغيرك من أنصاف المدربين، وهم عارفين نفسهم زيك".

 

وأكمل: "ده إنذار ليك، أخر مره تجيب سيرة نادي الزمالك على لسانك، واحترم نفسك لأن لو اتكلمت مرة ثانية علي نادي الزمالك لا تلوم إلا نفسك يا أحمد يا ناجي".

 

يذكر أن أحمد ناجي أكد خلال تصريحاته على قناة "أون تايم سبورتس"، أنه لن يوافق على تدريب نادي الزمالك حال عرض الأمر عليه، حتى لو تتوفر أمامه أي وظيفة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل المامور بوابة الفجر الفجر الزمالك الأهلي أحمد ناجي

أخبار تهمك

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من نصف ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

منذ 37 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عامر عامر: اسألوا ناجي عن سبب غيابي عن معسكر مصر

أحمد ناجي يتحدث عن مستوى جنش مع الزمالك

حقيقة أزمة "جنش" في المنتخب بسبب مباراة النيجر

عادل المأمور ينفي شائعة وفاته

الحضرى يرد على تصريحات ميدو

أحمد ناجي : كان لا يجوز مشاركة الحضري اساسيًا فى كأس العالم لهذا السبب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم