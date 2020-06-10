منه عبد العزيز بطلة تريند اليوم.. قرار مصيري من النائب العام قد يغير حياتها (التفاصيل الكاملة)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:48 م
منه عبد العزيز
منه عبد العزيز
منه عبد العزيز بطلة تريند اليوم.. قرار مصيري من النائب العام قد يغير حياتها (التفاصيل الكاملة)

تصدرت منه عبد العزيز تريند "جوجل" اليوم الأرعاء الموافق 10 يونيو 2020، وذلك بعد القرار المصيري الذي اتخذه المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، وفيما يلي نستعرض معكم التفاصيل الكاملة وأخر تطورات قضية منه عبد العزيز.

النائب العام يتخذ قرار جديد بشأن منه عبد العزيز

قرر النائب العام المصري، بإيداع المتهمة آية وشهرتها منه عبد العزيز، في أحد المراكز المخصصة لاستضافة وحماية المرأة المُعنفة، لتدخل في برامج تأهيلية لإصلاحها، وذلك بدلًا من الحبس الاحتياطي.

بيان النائب العام بشأن منه عبد العزيز

وجاء بيان للنائب العام، مساء الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020، بتطبيق أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزام المتهمة بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًا على مشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسية ببرنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوى بالوزارة، كلفت النيابة العامة ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة.

نتائج البحث على منه عبد العزيز

وجاءت نتائج البحث عن اضطراب المتهمة انفعاليًا ونفسيًا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم.

وتابعت نتائج البحث: "هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة".

ولذلك أمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.

وتُجدد النيابة العامة الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة آية، وشهرتها "منه عبد العزيز" و6 آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف على المتهمة المذكورة بيانًا لكيفية حدوث إصاباتها ومدى وقوع تعدٍ جنسيٍّ عليها.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها قد آثرت عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه، إلا أنها توضح أن إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم، أقرت ببعضها تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها، من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة، إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقي المتهمين الذين جنوا عليها.

وتابعت النيابة: "فمنهم من واقعها كرهًا عنها، وهي لم تبلغ سِنُّها ثماني عشرة سنة، ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوي هذا الجاني عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها".

منه عبد العزيز بطلة تريند اليوم.. قرار مصيري من النائب العام قد يغير حياتها (التفاصيل الكاملة)

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