الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم  بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلي بسبب ما أسماه بالتجاوزات الأخيرة في حق القلعة البيضاء، وذلك بعد الفقرات التي خصصتها قناة القلعة الحمراء للرد على ما أسموه تجاوزات رئيس القلعة البيضاء. 

وذكر مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي: 

 "قناة الأهلي تجاوزت في حق مرتضى منصور رئيس النادي خلال الساعات الماضية، واستضافت أحد الأشخاص المأجورين -على حد وصفهم- للإساءة لنادي الزمالك، وكانت خلافات عدة نشبت مؤخرًا بين قناتي الزمالك والأهلي، بسبب الهجوم المتبادل من العاملين فيهما على مسؤولي الناديين.

وسبق أن تقدم مجلس إدارة الأهلي أيضا بشكوى في المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الزمالك للأسباب نفسها.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد حالة من الشد والجذب بين ادارة الناديين وذلك عقب قبول استقالة المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور قناة الاهلي الزمالك استقالة تركي آل الشيخ

أخبار تهمك

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

منذ 38 دقيقة

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 18 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الجونة يمنح حازم إمام العضوية الشرفية

عاجل.. الأولمبية تحيل شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك للجنة القضائية للقيم والتحقيق

اللجنة القضائية للقيم تؤجل جلسة استماع الأهلي في شكوى رئيس الزمالك

لجنة القيم بالأولمبية تستمع لأقول الخطيب ومجلسه في شكواه ضد رئيس الزمالك

عاجل.. المقاصة يتعاقد مع نجم الزمالك 3 مواسم رسميا (صور)

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم